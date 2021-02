COVID, aumento “vertiginoso” dei contagi in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 780 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 60 persone: – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 3, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Carife; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Domicella; – 3, residenti nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefusco; – 2, residenti nel comune di Montella; – 2, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Nusco; – 4, residenti nel comune di Santa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 780 tamponi effettuati sono risultate positive al60 persone: – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 3, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Carife; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Domicella; – 3, residenti nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefusco; – 2, residenti nel comune di Montella; – 2, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Nusco; – 4, residenti nel comune di Santa ...

GassmanGassmann : ...quindi tutti i detenuti con gli stessi problemi di salute di Denis Verdini, con l’aumento dei casi covid in carc… - GabrielePetrone : RT @GassmanGassmann: ...quindi tutti i detenuti con gli stessi problemi di salute di Denis Verdini, con l’aumento dei casi covid in carcere… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Covid 19 in Piemonte: 514 nuovi casi, 551 guariti, in aumento i ricoverati. I dati - vco24news : Covid 19 in Piemonte: 514 nuovi casi, 551 guariti, in aumento i ricoverati. I dati - infoitsalute : In aumento i contagi Covid sul lavoro: donne più colpite. A Grosseto 212 casi - -