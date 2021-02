Covid, allarme al San Giovanni Bosco di Napoli: “Dieci infermieri infettati in pochi giorni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La recente notizia, che definiremmo amaramente ciclica, del nuovo focolaio di contagi da Covid-19 nell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, non ci sorprende ma sicuramente ci indigna. Ben 10 infermieri si sono ammalati di Covid negli ultimi giorni, di cui uno addirittura sottoposto al primo richiamo del vaccino. Fanno tutti parte del reparto di Medicina, chiuso al pubblico da mercoledì scorso”. Così Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, sindacato degli infermieri, parlando per la sanità campana di “un gigante dai piedi d’argilla, che ad ogni passo potrebbe crollare”. “La storia del San Giovanni Bosco è un viaggio costellato di magagne e mancanze – aggiunge ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “La recente notizia, che definiremmo amaramente ciclica, del nuovo focolaio di contagi da-19 nell’Ospedale Sandi, non ci sorprende ma sicuramente ci indigna. Ben 10si sono ammalati dinegli ultimi, di cui uno addirittura sottoposto al primo richiamo del vaccino. Fanno tutti parte del reparto di Medicina, chiuso al pubblico da mercoledì scorso”. Così Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, sindacato degli, parlando per la sanità campana di “un gigante dai piedi d’argilla, che ad ogni passo potrebbe crollare”. “La storia del Sanè un viaggio costellato di magagne e mancanze – aggiunge ...

