Covid a Napoli: scuola chiusa fino al 12 febbraio per nuovi contagi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua ancora la striscia di contagi da coronavirus all’interno delle scuole. A Giugliano, nell’Istituto “Rita Levi Montalcini” si sono registrati infatti nuovi casi. La conseguenza è stata la chiusura fino al 12 di questo mese. Sono risultati positivi sia alcuni studenti che alcuni insegnanti del corpo docenti. Per questo motivo la dirigente Maria Rosaria D’Angelo ha deciso di chiudere la sede e di proseguire le lezioni da casa con la Dad. A partire da domani quindi gli studenti non si recheranno più in aula. Fatto, questo, che alimenta la pressioni sia sui giovani che sugli insegnanti che ormai di giorno in giorno devono valutare la modalità delle lezioni. Le classi in cui sono presenti i contagi, I A e I B della scuola primaria e II A e II ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua ancora la striscia dida coronavirus all’interno delle scuole. A Giugliano, nell’Istituto “Rita Levi Montalcini” si sono registrati infatticasi. La conseguenza è stata la chiusuraal 12 di questo mese. Sono risultati positivi sia alcuni studenti che alcuni insegnanti del corpo docenti. Per questo motivo la dirigente Maria Rosaria D’Angelo ha deciso di chiudere la sede e di proseguire le lezioni da casa con la Dad. A partire da domani quindi gli studenti non si recheranno più in aula. Fatto, questo, che alimenta la pressioni sia sui giovani che sugli insegnanti che ormai di giorno in giorno devono valutare la modalità delle lezioni. Le classi in cui sono presenti i, I A e I B dellaprimaria e II A e II ...

SkyTG24 : Benevento, riciclava investendo in bar e ristoranti falliti per Covid - alias16g : RT @francofontana43: Messo in scena da Roberto Andò, uno dei capolavori di Thomas Berhard, “Piazza degli eroi” Doveva inaugurare la stagion… - rep_napoli : Covid in Campania, tre consiglieri comunali positivi a Salerno [aggiornamento delle 14:13] - occhio_notizie : Covid e movida a Napoli: raffica di controlli ai baretti a Chiaia e piazza Bellini - ruiciccio : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Tre consiglieri comunali col Covid, il sindaco in quarantena -