Covid, a Bologna ok allo sport al chiuso: tampone per atleti (Di lunedì 1 febbraio 2021) commenta Ansa Il sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato un'ordinanza che consente da oggi, primo febbraio, l'utilizzo degli impianti sportivi al chiuso, comprese le palestre scolastiche. Viene ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) commenta Ansa Il sindaco diVirginio Merola ha firmato un'ordinanza che consente da oggi, primo febbraio, l'utilizzo degli impiantiivi al, comprese le palestre scolastiche. Viene ...

occhio_notizie : Covid, a Bologna ok allo sport al chiuso: tampone per atleti - RedattoreSocial : A #Bologna i familiari delle persone con #disabilità in campo per chiedere tempi certi per la somministrazione dei… - ilmessaggeroit : Covid a Bologna, da oggi via libera agli sport al chiuso anche di squadra: tamponi obbligatorio agli atleti - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Bologna ok allo sport al chiuso: tampone per atleti #bologna - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Bologna ok allo sport al chiuso: tampone per atleti #bologna -