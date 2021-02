Covid, 200 ragazzi accalcati dentro un locale di Bolzano senza mascherina. Multati in 155 (Di lunedì 1 febbraio 2021) I carabinieri della compagnia di Ortisei hanno impiegato ore solo per identificarli tutti: in barba alle norme anti-Covid, accalcati dentro un locale a Selva di Val Gardena, nella provincia autonoma di Bolzano, si trovavano circa 200 clienti. Un numero che, anche in tempi normali, sarebbe stato un problema, dal momento che il locale può contenere soltanto 80 persone. Ma che in questo caso, come riporta La Stampa, ha portato i militari a multare circa 155 ragazzi, poco più che ventenni, per aver trasgredito le norme anti-Covid. Inoltre, altri due ragazzi sono stati denunciati per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità, tre sono stati sanzionati per ubriachezza in pubblico e, infine, uno per aver opposto resistenza durante i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) I carabinieri della compagnia di Ortisei hanno impiegato ore solo per identificarli tutti: in barba alle norme anti-una Selva di Val Gardena, nella provincia autonoma di, si trovavano circa 200 clienti. Un numero che, anche in tempi normali, sarebbe stato un problema, dal momento che ilpuò contenere soltanto 80 persone. Ma che in questo caso, come riporta La Stampa, ha portato i militari a multare circa 155, poco più che ventenni, per aver trasgredito le norme anti-. Inoltre, altri duesono stati denunciati per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità, tre sono stati sanzionati per ubriachezza in pubblico e, infine, uno per aver opposto resistenza durante i ...

