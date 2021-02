Covid-19, sospese le lezioni in presenza nelle scuole di Perugia fino al 14 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sospesa l'attività didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di Perugia da martedì 2 fino a domenica 14 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sospesa l'attività didattica indelleprimarie e secondarie dida martedì 2a domenica 14. L'articolo .

RaiNews : #NewYork è in stato d'emergenza a causa della tempesta polare '#Orlena' che si sta abbattendo sulla costa Est degl… - orizzontescuola : Covid-19, sospese le lezioni in presenza nelle scuole di Perugia fino al 14 febbraio - TgrRai : #Umbria, l'Anci dà indicazione a 31 Comuni di chiudere le #scuole per limitare la circolazione del #COVID_19. A… - TrgMedia : Covid: sospese le lezioni in presenza nelle scuole di Perugia - JacopoVergari : RT @Zeta_Luiss: Poveri, quelle vite sospese dal Covid Milano è una delle città più colpite dalla pandemia. In molti si sono attivati per a… -