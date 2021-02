Covid-19, sono 41 i pazienti attualmente ricoverati al San Pio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha diramato il bollettino odierno sui ricoveri legati alle positività al Covid-19. sono 41 i pazienti attualmente degenti presso la struttura del rione Pacevecchia, di cui 37 residenti nella provincia di Benevento e 4 di altre province. Quattro i ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, mentre due pazienti sono stati dimessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha diramato il bollettino odierno sui ricoveri legati alle positività al-19.41 idegenti presso la struttura del rione Pacevecchia, di cui 37 residenti nella provincia di Benevento e 4 di altre province. Quattro i ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, mentre duestati dimessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

