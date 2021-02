Covid-19, in Italia 11.252 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 213.364 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 237 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 5,27% (ieri era 4,26%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 213.364 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 237 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 5,27% (ieri era 4,26%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

