Cos' è Starlink | il nuovo progetto di Elon Musk che vuole rivoluzionare la connessione internet

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 1 febbraio 2021)potrebbe presto debuttare in Italia. L’azienda diche punta aladi casa e ufficio avrebbe aperto - a quanto pare - una succursale italiana nel dicembre scorso, in attesa di uno sbarco ufficiale nel nostro paese nel corso del 2021. Così dopo i pagamenti online (con PayPal), l’auto elettrica (con Tesla) e lo sbarco di capitali privati nel settore dello spazio (con SpaceX)prova a cambiare il nostro modo di connetterci, promettendo un sistema disatellitare in grado di far arrivare la banda ultra-larga in ogni angolo d’Italia. Se al momento la fibra ottica stenta ad essere presente nelle aree periferiche del Paese, l’utilizzo di gateway costituiti da antenne paraboliche per la ...