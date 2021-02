Correa | dallo schianto di Spa al ritorno | farà la F3 2021 con la Art

Ultime Notizie dalla rete : Correa dallo

Automoto.it

Lunghissima e durissima la riabilitazione didopo l'incidente, dal coma al rischio di amputazione dell'arto destro, per poi iniziare a camminare da solo grazie a un tutore protettivo, con i ...Il Crotone esce con le ossa rottescontro diretto contro il Genoa: calabresi ko 0 - 3, doppietta di un redivivo Mattia Destro ...00 Atalanta - Lazio 1 - 3 (3 Marusic, 51, 79 Pasalic, 83 ...Correa ricomincia da un gradino inferiore rispetto alla Formula 2, categoria nella quale è occorso l'incidente che ha cambiato il corso della sua esistenza. Nel 2019 a Spa riportò danni gravissimi all ...Il lungo recupero dopo l'incidente di Hubert a Spa, in Formula 2, un anno e mezzo per rimettere in sesto la gamba destra. Adesso Correa è pronto per tornare in pista, lo farà con Art Grand Prix ...