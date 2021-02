Coronavirus | Vissani | ‘mentre loro battagliano con stipendi sicuri | noi affondiamo’**

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Cosa succederà ora che molte regioni tornano in ‘zona gialla’? Chi ha avuto la forza di poter stare chiuso resisterà, chi non ce l’ha avuta chiuderà. Avremo tante persone che cercheranno lavoro. Voglio dire a Di Maio che tra un po’ in fila per il reddito di cittadinanza ci metterà pureGianfranco, così lo posso prendere anche io”. Così Gianfrancoall’Adnkronos, nel commentare la parziale ‘ripartenza’ dei ristoratori dopo che l’ultimo dpcm ha stabilito che quasi tutte le regioni italiane siano classificate come ‘zona gialla’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...per il, a tal punto che la carne italiana è stata bloccata. Il motivo? I cinesi temono che i nostri maiali portino il Covid. Una scelta che manda su tutte le furie Gianfranco. Lo ......da seguire per garantire i ristori alle imprese colpite dalle chiusure per via del. 'I ... dice lo chef Gianfrancoall' Adnkronos , rilanciando la protesta " Io apro " indetta per ...Presidente Mauro Ascione, la scelta, da parte dell'Istituto da lei presieduto, di competere in un circuito come Hi-Mtf, alternativo rispetto alle borse tradizionali, in ...Per una sera, la città si è dimenticata l’incubo del coronavirus. Sono tanti gli imprenditori che ... Ad appoggiare la protesta degli imprenditori fiorentini, il famoso chef Gianfranco Vissani: “Ci ...