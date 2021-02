Coronavirus Sicilia, il bollettino del 1° febbraio 2021: 766 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 766 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 32.749 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 1° febbraio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi è del 2,3% (ieri 2,2%). Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 42.202, 1.336 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+11), di cui 204 in terapia intensiva (stabili). 40.662 sono le persone in isolamento domiciliare. In lieve calo il numero dei decessi: oggi sono 30.Palermo è la città in cui si registra l’incremento maggiore con 330 nuovi contagi. Seguono Catania con 226 nuovi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 766 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 32.749 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 1°. Il rapporto tra contagiati e tamponi è del 2,3% (ieri 2,2%). Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 42.202, 1.336 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+11), di cui 204 in terapia intensiva (stabili). 40.662 sono le persone in isolamento domiciliare. In lieve calo il numero dei decessi: oggi sono 30.è la città in cui si registra l’incremento maggiore con 330contagi. Seguono Catania con 226...

