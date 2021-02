Coronavirus: Pd Lombardia, 'anticipare vaccinazioni ad agenti e detenuti' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - "Mi unisco all'appello della senatrice Segre, affinché siano anticipate le vaccinazioni antiCovid ai detenuti e a tutto il personale delle carceri”. Antonella Forattini, presidente della commissione speciale Carceri in consiglio regionale della Lombardia, condivide in pieno le dichiarazioni rilasciate dalla senatrice a vita Liliana Segre, durante l'evento per la Giornata della Memoria organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, e ribadisce con forza la richiesta inoltrata a Letizia Moratti, subito dopo il suo insediamento all'assessorato al Welfare, ormai un paio di settimane fa. “Una necessità che è emersa anche durante l'audizione che si è svolta giovedì scorso in commissione, dove il responsabile Sanità penitenziaria di Regione Lombardia e il provveditore dell'Amministrazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - "Mi unisco all'appello della senatrice Segre, affinché siano anticipate leantiCovid aie a tutto il personale delle carceri”. Antonella Forattini, presidente della commissione speciale Carceri in consiglio regionale della, condivide in pieno le dichiarazioni rilasciate dalla senatrice a vita Liliana Segre, durante l'evento per la Giornata della Memoria organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, e ribadisce con forza la richiesta inoltrata a Letizia Moratti, subito dopo il suo insediamento all'assessorato al Welfare, ormai un paio di settimane fa. “Una necessità che è emersa anche durante l'audizione che si è svolta giovedì scorso in commissione, dove il responsabile Sanità penitenziaria di Regionee il provveditore dell'Amministrazione ...

