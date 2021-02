Coronavirus, oggi incontro governo-Regioni per aggiornare il piano vaccinazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo il via libera dell’EMA al vaccino anti Covid di AstraZeneca è in agenda per oggi un nuovo incontro tra governo e Regioni – anche alla luce dei ritardi annunciati dalle case farmaceutiche nella distribuzione – per aggiornare il piano vaccinazioni. Ieri a Pratica di Mare sono arrivate le 66mila dosi del vaccino Moderna ed è iniziata la distribuzione regionale. Alla riunione parteciperà anche il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che nei giorni scorsi ha già lanciato l’allarme: “Stiamo lavorando con uno schema che prevede 11 milioni e 200 mila vaccini, rispetto ai 28,6 milioni inizialmente previsti: oltre il 60% in meno”. “L’unità delle Regioni sul piano di somministrazione dei vaccini è fondamentale, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo il via libera dell’EMA al vaccino anti Covid di AstraZeneca è in agenda perun nuovotra– anche alla luce dei ritardi annunciati dalle case farmaceutiche nella distribuzione – peril. Ieri a Pratica di Mare sono arrivate le 66mila dosi del vaccino Moderna ed è iniziata la distribuzione regionale. Alla riunione parteciperà anche il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che nei giorni scorsi ha già lanciato l’allarme: “Stiamo lavorando con uno schema che prevede 11 milioni e 200 mila vaccini, rispetto ai 28,6 milioni inizialmente previsti: oltre il 60% in meno”. “L’unità dellesuldi somministrazione dei vaccini è fondamentale, ...

