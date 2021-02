Coronavirus | nuovi colori per l’Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021), da oggi, lunedì 1 febbraio, gran parte deltorna in zona gialla. A consentire questo passaggio sono i dati nazionali incoraggianti. Tuttavia i contagi secondo molti scienziati non sono affatto in discesa. Da oggi rientrano anche (al 50% della presenza) oltre un milione e 200 mila studenti delle scuole superiori in 8 regioni., regioni gialle e regole Sono in zona gialla Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria. Le regole della zona gialla consentono di spostarsi liberamente all’interno del territorio della propria regione. Il coprifuoco scatta comunque tra le 22 e le 5. In zona gialla sono aperti i bar e i ristoranti, dalle 5 alle ...