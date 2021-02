Coronavirus, nuova impennata nei contagi a Torre Annunziata: 99 casi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ allarme per una nuova impennata dei contagi da Covid-19 a Torre Annunziata (Napoli), città dove da oggi entra in vigore un’ordinanza del sindaco Vincenzo Ascione che impone per una settimana una serie di restrizioni, tra le quali la chiusura delle scuole e delle attivita’ di ristorazione anche a pranzo. Stando ai dati forniti dallo stesso primo cittadino e relativi alla giornata di ieri, sono stati infatti registrati 99 nuovi positivi al tampone, a fronte di 26 accertate guarigioni. Sale dunque a quota 674 il numero di cittadini attualmente positivi, sei dei quali risultano ricoverati. Incremento, ma piu’ contenuto, anche a Torre del Greco, dove il sindaco Giovanni Palomba, al termine dell’aggiornamento al Centro operativo comunale, ha fatto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ allarme per unadeida Covid-19 a(Napoli), città dove da oggi entra in vigore un’ordinanza del sindaco Vincenzo Ascione che impone per una settimana una serie di restrizioni, tra le quali la chiusura delle scuole e delle attivita’ di ristorazione anche a pranzo. Stando ai dati forniti dallo stesso primo cittadino e relativi alla giornata di ieri, sono stati infatti registrati 99 nuovi positivi al tampone, a fronte di 26 accertate guarigioni. Sale dunque a quota 674 il numero di cittadini attualmente positivi, sei dei quali risultano ricoverati. Incremento, ma piu’ contenuto, anche adel Greco, dove il sindaco Giovanni Palomba, al termine dell’aggiornamento al Centro operativo comunale, ha fatto ...

RegLombardia : #Covid19 Con la nuova Ordinanza del Ministero della Salute, la Lombardia è in ZONA GIALLA. Ecco cosa cambia e le p… - sbonaccini : #Coronavirus, dalla Regione #EmiliaRomagna nuova proroga dell'#esenzione dal #ticket sanitario per persone invalide… - repubblica : 'Il più grande concerto live da inizio pandemia': fan ammassati e senza mascherina - mondopadano : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 4 febbraio con una nuova edizione. La prima pagina, dedicata ai ritardi della cam… - PerugiaToday : Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Perugia: 'Coprifuoco anticipato e una spesa al giorno' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova The Boys 3 - Karl Urban conferma l'inizio delle riprese

...l'inizio delle riprese di The Boys 3 confermando di aver lasciato la Nuova Zelanda che come sappiamo è una delle poche nazioni al mondo ad essere riuscita ad uscire dalla pandemia di Coronavirus. Per ...

Coronavirus e solidarietà a Genova, mani tese nella notte

... ma anche chi ha perso il lavoro, giovani o giovanissimi consumatori che hanno bisogno di aiuto o che vogliono uscire dalle dipendenze: quello che emerge è una nuova generazione di consumatori meno ...

Coronavirus, l'aggiornamento in Emilia-Romagna: su oltre 13.500 tamponi, 1.277 nuovi positivi. 743 i guariti Regione Emilia Romagna 8° Rapporto Sistema Previdenziale Italiano: quali scenari di tenuta?

Martedì 16 febbraio 2021: presentazione dell’Ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Si certifica una ...

Firenze, riapre il giardino di Villa Bardini

Con il restyling dell’ingresso di via de’ Bardi. Recuperata porzione del giardino liberty, risistemato il manto ghiaioso del viale; nei prossimi giorni sarà di nuovo visibile la grotta ‘tellurica’ ...

...l'inizio delle riprese di The Boys 3 confermando di aver lasciato laZelanda che come sappiamo è una delle poche nazioni al mondo ad essere riuscita ad uscire dalla pandemia di. Per ...... ma anche chi ha perso il lavoro, giovani o giovanissimi consumatori che hanno bisogno di aiuto o che vogliono uscire dalle dipendenze: quello che emerge è unagenerazione di consumatori meno ...Martedì 16 febbraio 2021: presentazione dell’Ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Si certifica una ...Con il restyling dell’ingresso di via de’ Bardi. Recuperata porzione del giardino liberty, risistemato il manto ghiaioso del viale; nei prossimi giorni sarà di nuovo visibile la grotta ‘tellurica’ ...