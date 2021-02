Coronavirus: non rispettano regole, prefetto Milano chiude 24 tra negozi e bar (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto la chiusura per cinque giorni di una serie di esercizi commerciali della provincia di Milano perché non avrebbero rispettato le normative anti-Covid. I provvedimenti sono 24: si tratta di 10 bar, sei ristoranti e pizzerie, un bar-tavola fredda, cinque esercizi commerciali alimentari di vicinato e due parrucchieri. I negozi e i bar si trovano nel Comune di Milano e nei Comuni di Bresso, Cesano Boscone, Corsico, Legnano, Nerviano, Paderno Dugnano e Trezzano sul Naviglio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb. (Adnkronos) - Ildi, Renato Saccone, ha disposto la chiusura per cinque giorni di una serie di esercizi commerciali della provincia diperché non avrebbero rispettato le normative anti-Covid. I provvedimenti sono 24: si tratta di 10 bar, sei ristoranti e pizzerie, un bar-tavola fredda, cinque esercizi commerciali alimentari di vicinato e due parrucchieri. Ie i bar si trovano nel Comune die nei Comuni di Bresso, Cesano Boscone, Corsico, Legnano, Nerviano, Paderno Dugnano e Trezzano sul Naviglio.

