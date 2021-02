Coronavirus | media | Regno Unito ha ordinato altre 40 mln dosi vaccino Valneva

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Londra, 1 feb. (Adnkronos) – Il governo britannico ha40 milioni didelanti Covid prodotto da, portando a 100 milioni lerichieste al gruppo farmaceutico franco-austriaco. Lo riporta il ‘Guardian’, precisando che la consegna dell’ultimo lotto di vaccini è prevista nel 2022. Inoltre il governo ha mantenuto l’opzione per acquistare dal gruppo ulteriori 90 milioni ditra il 2023 e il 2025., il cuiè ancora nella fase di test clinici, ha spiegato che il valore complessivo dell’ordine è di 1,4 miliardi di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L' Unione Nazionale Consumatori , elaborando i dati sulla base dell'inflazionerilevata dall' Istat , ha stilato le classifiche delle città più care d'Italia: una guida ...a causa del. ...... i dati appena diffusi dal governo metropolitano, riportano inipponici, convinceranno con ... A livello nazionale i casi diammontano a 390.738 con 5.781 morti accertate. .Si registra sul sito dell’Asp e prima ancora di fare il tampone alla Fiera del Mediterraneo le arriva l’esito del test. E’ successo a una ragazza di 16 anni. I genitori, in vista del rientro a scuola ...Situazione migliore rispetto allo scorso novembre, nelle scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado in Sicilia in tema di contagi Covid-19. L'Ufficio Scolastico provinciale ha pubblica ...