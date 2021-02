istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - TV7Benevento : Coronavirus: media, Regno Unito ha ordinato altre 40 mln dosi vaccino Valneva... - agrigentooggi : Coronavirus, la #SICILIA torna arancione: ecco cosa si può fare. Riparte didattica in presenza al 100% per seconda… - Loestestest : RT @ondavorace: Eccesso di mortalità 2020 (su 1000 abitanti) rispetto alla media 2010-2019. Aggiornamento del 29/01/2021 #mortatily #death… - rrico_e : RT @marcell16895275: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus media

SardiniaPost

...05 A Ceresole d'Alba si conta solo più un caso positivo al1 febbraio 2021 10:50 Anche ...in evidenza 22829 Langhe e Roero 14754 Cuneo e valli 13943 Cronaca 12011 Volley 6843 Social& ...... i dati appena diffusi dal governo metropolitano, riportano inipponici, convinceranno con ... A livello nazionale i casi diammontano a 390.738 con 5.781 morti accertate. .Nonostante il tasso dei ricoveri sia in discesa (anche se lentamente a causa della degenza media della malattia), questo incremento dei casi, seppure per ora contenuto, potrebbe far aumentare, attrave ...Da oggi la Sicilia è in zona arancione e, come quasi da programmi, giorno più giorno meno, la didattica in presenza è ripresa anche per gli alunni di ...