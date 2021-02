Coronavirus, l'allarme dell'assessore alla sanità: 'In Toscana rischio di risalita contagi' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Coronavirus: folla in centro, distanziamento 'a rischio' / FOTO 30 gennaio 2021 Movida: weekend di assembramenti nelle piazze, l'ira di Nardella 31 gennaio 2021 Sant'Ambrogio, i residenti denunciano ... Leggi su firenzetoday (Di lunedì 1 febbraio 2021): folla in centro, distanziamento 'a' / FOTO 30 gennaio 2021 Movida: weekend di assembramenti nelle piazze, l'ira di Nara 31 gennaio 2021 Sant'Ambrogio, i residenti denunciano ...

repubblica : Coronavirus, allarme dei medici: 'La variante inglese contagia anche chi indossa le chirurgiche' - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE INFORMAZIONI DA FONTI ATTENDIBILI..CORONAVIRUS: tra poco arriverà una NUOVA EPIDEMIA, l… - DomaniGiornale : . @szampa56 , sottosegretaria del @MinisteroSalute, in un’intervista lancia l’allarme dopo gli assembramenti segnal… - infoitinterno : Coronavirus, l'allarme dell'assessore alla sanità: 'In Toscana rischio di risalita contagi' - laltra_opinione : #coronavirus, allarme per assembramenti un po' in tutte le città. Facciamo attenzione! #zonagialla -