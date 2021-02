Coronavirus, la Valle del Sele piange un’altra vittima (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa) – Da ieri sera, la cittadina di Colliano, nell’Alto Sele, piange una vittima di Coronavirus. Si tratta di un uomo di 68 anni, meccanico di professione, che nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone per il covid19. A seguito del peggioramento delle condizioni di salute però, l’uomo era stato ricoverato presso l’ospedale Da Procida di Salerno dove ieri sera, il suo cuore ha smesso di battere. Una cittadina in lutto oggi, quella dell’Alto Sele che alle ore 15 vedrà l’arrivo presso il cimitero del paese, della salma dell’uomo che verrà tumulata dopo una benedizione e secondo le disposizioni delle norme covid. Intanto nei comuni del cratere aumentano i casi di contagio da covid19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa) – Da ieri sera, la cittadina di Colliano, nell’Altounadi. Si tratta di un uomo di 68 anni, meccanico di professione, che nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone per il covid19. A seguito del peggioramento delle condizioni di salute però, l’uomo era stato ricoverato presso l’ospedale Da Procida di Salerno dove ieri sera, il suo cuore ha smesso di battere. Una cittadina in lutto oggi, quella dell’Altoche alle ore 15 vedrà l’arrivo presso il cimitero del paese, della salma dell’uomo che verrà tumulata dopo una benedizione e secondo le disposizioni delle norme covid. Intanto nei comuni del cratere aumentano i casi di contagio da covid19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

