Coronavirus: in provincia Milano 305 nuovi casi

Milano, 1 gen. (Adnkronos) – Sono 305 i nuovi casi di Covid-19 scoperti dai tamponi in provincia di Milano, di cui 156 a Milano città. Tra le province della Lombardia, la seconda è Varese (223 casi), la terza Brescia (169). A Como sono stati rilevati 119 contagiati, a Bergamo 47, a Cremona 31, a Monza 85. Sono 21 i nuovi casi della provincia di Lecco, 10 nel lodigiano, 36 a Mantova e provincia. Solo un caso a Sondrio, 27 nella provincia di Pavia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

