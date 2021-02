Coronavirus, in Lombardia 52 morti e 1.093 nuovi casi: 47 sono di Bergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) A fronte di 17.151 tamponi effettuati, sono 1.043 i nuovi positivi (6,3%). I guariti/dimessi sono 3.643. A Bergamo si sono registrati 47 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I dati di lunedì 1 febbraio – i tamponi effettuati: 17.151 (di cui 14.608 molecolari e 2.543 antigenici) totale complessivo: 5.682.564; – i nuovi casi positivi: 1.093 (di cui 47 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 463.522 (+3.643), di cui 3.200 dimessi e 460.322 guariti; – in terapia intensiva: 371 (+9); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.489 (-14); – i decessi, totale complessivo: 27.150 (+52). I nuovi casi per provincia Milano: 305 di cui 156 a Milano città; Bergamo: 47; Brescia: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) A fronte di 17.151 tamponi effettuati,1.043 ipositivi (6,3%). I guariti/dimessi3.643. Asiregistrati 47nelle ultime 24 ore. I dati di lunedì 1 febbraio – i tamponi effettuati: 17.151 (di cui 14.608 molecolari e 2.543 antigenici) totale complessivo: 5.682.564; – ipositivi: 1.093 (di cui 47 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 463.522 (+3.643), di cui 3.200 dimessi e 460.322 guariti; – in terapia intensiva: 371 (+9); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.489 (-14); – i decessi, totale complessivo: 27.150 (+52). Iper provincia Milano: 305 di cui 156 a Milano città;: 47; Brescia: ...

Agenzia_Ansa : Il #cane #Billy aspetta da due mesi il suo padrone ricoverato da novembre per il #coronavirus. Ogni mattina, il fe… - RegLombardia : #LNews A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%). I nuovi guariti dimessi sono 5.… - RegLombardia : #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigienici rapidi. Approvato accordo tra Lombardia… - donatda : RT @RegLombardia: #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigienici rapidi. Approvato accordo tra Lombardia e Fede… - TV7Benevento : **Coronavirus: in Lombardia +9 pazienti in terapia intensiva**... -