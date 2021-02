Coronavirus | in Lombardia 1 093 nuovi positivi | il 6 | 3% dei tamponi Rpt

Agenzia_Ansa : Il #cane #Billy aspetta da due mesi il suo padrone ricoverato da novembre per il #coronavirus. Ogni mattina, il fe… - RegLombardia : #LNews A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%). I nuovi guariti dimessi sono 5.… - RegLombardia : #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigienici rapidi. Approvato accordo tra Lombardia… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia: il bollettino di oggi 1° febbraio: 1.093 nuovi contagiati, 52 morti… - MilanoSpia : Coronavirus, in Lombardia 1.093 nuovi casi e 52 decessi. A Milano città +156 contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa lacon 1.093, poi l'Emilia - ... DATI E GRAFICI In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, ...Con 17.151 tamponi effettuati è di 1.093 il numero di nuovi casi positivi alregistrato in, una percentuale dunque del 6,3%. Sale a 371 il numero di ricoverati in ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 1 febbraio. I casi nelle ultime 24 ore sono 7.925 (ieri 11.252) per complessivi 2.560.957 ...Covid-19. Nel territorio siciliano nelle ultime 24 ore sono 766 nuovi positivi su 32.749 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 2,35%. Le vittime sono state 30 nelle ultime 24 ore e ...