Coronavirus, in Liguria 149 nuovi positivi; ospedalizzati +19 ma stabili le terapie intensive (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

RegLiguria : ?? DA OGGI LA LIGURIA IN ZONA GIALLA #CoronavirusLiguria Da oggi, lunedì 1 febbraio, la Liguria è in zona gialla. E… - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 77.540 ?? Somministrati = 60.828 (78% dei consegnati) ?? Vaccinati che hanno completato il ci… - AssiElena : Calendario #vaccini: in #LOMBARDIA fine marzo DOPO #LAZIO #VENETO #LIGURIA Perché ? La più colpita, tartassata e o… - RegLiguria : ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 77.540 ?? Somministrati = 60.828 (78% dei consegnati) ?? Vaccinati che hanno completa… - grazia_tedesco : RT @MarioGuglielmi: Coronavirus, 7 decessi in Liguria (uno a Sanremo) segnalati nel bollettino di oggi (1 febbraio) -