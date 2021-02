Coronavirus in Italia | il bollettino di lunedì 1 febbraio | i dati alle 17 Calano i contagi in Veneto e Puglia

MediasetTgcom24 : Covid, l'Italia cambia colore: quattro Regioni e Bolzano in 'arancione', le altre in 'giallo' | Cosa si può fare e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Ecdc: l'Italia ha ricevuto 1,8 mln di dosi di vaccino #coronavirusitalia - Agenzia_Italia : Le caramelle dure che ti dicono se hai contratto il virus del Covid - FrancescaToxiri : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Dragan #Petrovic. Il giornalista serbo, prezioso collaboratore dell'Agenzia ANSA, noto nel suo Paese e apprezzato… - MedicalScitech : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Dragan #Petrovic. Il giornalista serbo, prezioso collaboratore dell'Agenzia ANSA, noto nel suo Paese e apprezzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

... noto nel suo Paese e apprezzato anche inper il suo costante impegno professionale, è morto a Belgrado per le conseguenze del. Petrovic, che aveva 69 anni, si è spento ieri in ...in, il bollettino di lunedì 1 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 su Leggo.it i dati su contagi e morti a questa pagina. Mentre continuano le consultazioni dopo le ...Al centro dei lavori delle Commissioni: Finanziamento dei vaccini, lotta al cancro e tassa sulle emissioni di CO2 dei paesi extra-UE.Roma, 1 gennaio 2021 - "Non se la prendano con i cittadini che fanno due passi". Matteo Salvini dice la sua sugli assembramenti immortalati nel weekend, a ridosso del cambio colore delle Regioni . L'a ...