Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° febbraio: calano ancora i positivi (Di lunedì 1 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì primo febbraio 2021, aprono il mese con 7.925 casi e 329 vittime. calano notevolmente i positivi ma salgono i decessi. Tasso di positività al 5,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 447.589, con un decremento del -6.379. 145 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.975 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre sale di poco il totale dei ricoverati che è di 20.260 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, sempre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì primo2021, aprono il mese con 7.925 casi e 329 vittime.notevolmente ima salgono i decessi. Tasso dità al 5,6%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 447.589, con un decremento del -6.379. 145 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.975 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre sale di poco il totale dei ricoverati che è di 20.260 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, sempre ...

