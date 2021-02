Coronavirus | in Italia 7 925 nuovi positivi e 329 decessi

Agenzia_Ansa : Addio a Dragan #Petrovic. Il giornalista serbo, prezioso collaboratore dell'Agenzia ANSA, noto nel suo Paese e appr… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i test positivi al #coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime. Lo rend… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 7.925 nuovi casi su 142.419 tamponi e altri 329 decessi #italia - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino dell'1 febbraio 2021: 7.925 nuovi casi e 329 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - LuigiIvanV : RT @claudio_2022: Sono 7.925 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, nei dati Covid del 1 febbraio, secondo il bollettino della… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Il Sole 24 ORE

Prendiamo per esempio il Regno Unito : la variante inglese delimpone misure più rigide per chi torna in. Così rigide che è la stessa Farnesina, nel questionario online, ad ...Contagi e decessi per ilin, pur tenendo contro del crollo del numero dei test della domenica, ma aumento dei pazienti in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i ...Secondo Neuberger Berman quando la partita su GameStop sarà game over equivarrà a un segnale, a un ritorno alla vita normale senza scommesse ...Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.252, quindi 37 in più rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite. I morti sono 329, più dei 237 di ieri.