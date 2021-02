Coronavirus in Campania | i dati del 31 gennaio | 994 nuovi positivi e 1 075 guariti

tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 994 positivi su oltre 8mila tamponi - positanonews : Coronavirus, oggi in Campania 8.417 tamponi effettuati: 994 positivi, 1.075 guariti e 8 deceduti - casertafocus : CORONAVIRUS – Nuovi positivi e guariti si equivalgono, ‘solo’ 37 i sintomatici: la situazione posti letto TUTTI I N… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 994 positivi su 8.417 tamponi, 1075 guariti nelle ultime 24 ore, il bollettino https://… - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS #VACCINAZIONE VACCINAZIONI: LAZIO E CAMPANIA IN TILT GRAZIE AI DUE GOVERNATORI PD -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Torna a crescere la curva dei contagi da in: oggi il virus fa registrare 994 positivi su 8.417 tamponi effettuati , 407 in meno di ieri con 8.677 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l'11,81% dei test, ...... incuranti dei divieti, si stavano spostando dallaverso l'Abruzzo per mero piacere . Tra ... in violazione delle misure imposte per contenere il diffondersi dell'epidemia da. ...16:57:40 Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 994 (di cui 36 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 921 Sintomatici: 37 * Sintomatici e Asintomatici si riferis ...Sono 994 (36 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 921 asintomatici e 37 sintomatici su 8.417 tamponi, 759 dei quali antigenici. Il da ...