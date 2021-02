Coronavirus | il Colosseo riapre al pubblico dopo 87 giorni | ecco i primi visitatori – Video

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilha riaperto i battenti alnel primo giorno di zona gialla in gran parte d’Italia. L’anfiteatro è rimasto chiuso per 87, a causa della pandemia. Nonostante la carenza di turisti, sono stati tanti iche hanno deciso, nonostante fosse lunedì, di vedere la meraviglia di Roma. Ilha potuto anche assistere a un piccolo concerto per la riapertura: alle 12,30 si sono esibiti gli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia. Il, insieme al Foro Romano e al Palatino, saranno aperti aldal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 16,30. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Riaprire i luoghi della cultura e soprattutto il Colosseo è un segnale di speranza per tutto il paese". I romani stanno riscoprendo Roma Causa pandemia da coronavirus. Dopo 87 giorni di chiusura oggi, con il ritorno del Lazio in zona gialla, ha riaperto al pubblico anche il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino.