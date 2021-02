Coronavirus | il bollettino di oggi | 7 925 casi e 329 morti Tornano ad aumentare ricoveri e terapie intensive Il tasso di positività al 5 | 5%

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In calo i nuovidi contagio daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 7.925 (ieri erano 11.252), complice, come avviene ogni lunedì, la riduzione dei tamponi: 142.419 (tra antigenici e molecolari) contro i 213.364 di ieri. Ildisale leggermente dal 5,3 al 5,56%. I decessi sono 329 (ieri 237), per un totale di 88.845 vittime dall’inizio dell’epidemia.ad: nellesono 2.252 (+37), con 145 ingressi del giorno, nei reparti ordinari sono 20.260 (+164). Continuano a calare gli attualmente positivi che, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, 447.589 (-6.379), 425.077 (-6.580 ) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ...

Emilia Romagna Calano leggermente i nuovi casi dirispetto a ieri in Emilia - Romagna, ... Dalquotidiano della Regione emerge che sono 1.051 i nuovi contagi, su una base di 10.Liguria, 7 morti e 19 ricoveri in più Sono altri 7 i decessi di persone positive alregistrati in Liguria, secondo l'ultimodiffuso dalla Regione. Tre di questi risalgono a ...