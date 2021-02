Coronavirus, il bollettino aggiornato al 1 febbraio 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come di consueto la Protezione Civile ha diramato il bollettino giornaliero in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Il Coronavirus sta ancora flagellando il mondo intero. I dati diramati questo pomeriggio dalla Protezione Civile, purtroppo, non sono confortanti. Oggi, 1 febbraio 2021, al netto di 142.419 tamponi effettuati, il numero di soggetti risultati positivi al Covid-19 è pari a 7.925 contagiati. Il tasso di positività al Coronavirus è attualmente pari al 5,6% (+0,3% rispetto alla giornata di ieri). Sono stati registrati 329 decessi, ma l’altro lato della medaglia è rappresentato dai ben 13.975 guariti al Coronavirus. Le terapie intensive subiscono un affollamento pari a +37 unità. Incremento subito anche dai ricoveri, che vedono ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come di consueto la Protezione Civile ha diramato ilgiornaliero in merito all’andamento dell’epidemia diin Italia Ilsta ancora flagellando il mondo intero. I dati diramati questo pomeriggio dalla Protezione Civile, purtroppo, non sono confortanti. Oggi, 1, al netto di 142.419 tamponi effettuati, il numero di soggetti risultati positivi al Covid-19 è pari a 7.925 contagiati. Il tasso di positività alè attualmente pari al 5,6% (+0,3% rispetto alla giornata di ieri). Sono stati registrati 329 decessi, ma l’altro lato della medaglia è rappresentato dai ben 13.975 guariti al. Le terapie intensive subiscono un affollamento pari a +37 unità. Incremento subito anche dai ricoveri, che vedono ...

sole24ore : #Coronavirus, l'ultimo #bollettino della pandemia ha registrato 11.252 nuovi casi e 237 vittime. Tasso di positivit… - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccini: oggi prenotazioni per over 80. DIRETTA - SkySportMotoGP : Coronavirus, Fausto Gresini. Nuovo bollettino: 'Riabilitazione con progressi giornalieri' #SkyMotoGP #MotoGP… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - palermomaniait : Coronavirus in Sicilia, bollettino 1 febbraio 2021: 766 nuovi positivi, 330 a Palermo - -