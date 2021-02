Coronavirus | Ieo | vaccino sia priorità per malati cancro | pensare a ' under 65'

Leggi su liberoquotidiano

Milano, 1 feb. - "I pazienti oncologici, in quanto persone spesso fragili, o comunque maggiormente vulnerabili, dovrebbero averenel piano di vaccinazione anti-Covid. Una parte di loro sarà comunque coperta per l'età, ma dobbiamoanche ai più giovani, gli65, che sono purtroppo numerosi". Così Roberto Orecchia, direttore scientifico dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, in occasione della Giornata mondiale contro ilesprime la posizione dell'Irccs fondato da Umberto Veronesi nel dibattito in corso sulla vaccinazione deiin cura per un tumore. "Abbiamo dimostrato con uno studio apparso su 'Annals of Oncology' nel 2020 - afferma lo specialista - che nei pazienti oncologici gli anticorpi contro l'infezione da Covid-19 si attivano come ...