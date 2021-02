Coronavirus, Germania potrebbe valutare uso vaccini russo e cinesi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel tentativo di accelerare la campagna vaccinale, la Germania potrebbe prendere in considerazione l'utilizzo anche dei vaccini anti - Covid russo e di quelli cinesi. A sostenere l'ipotesi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel tentativo di accelerare la campagna vaccinale, laprendere in considerazione l'utilizzo anche deianti - Covide di quelli. A sostenere l'ipotesi sono ...

Nel tentativo di accelerare la campagna vaccinale, la Germania potrebbe prendere in considerazione l'utilizzo anche dei vaccini anti - Covid russo e di quelli cinesi. A sostenere l'ipotesi sono diversi leader regionali tra i quali il premier dello Stato ...

Coronavirus: Palù (Aifa), 'insisterò con Speranza per ok a anticorpi monoclonali'

... ho sottoposto al ministro l'utilizzo degli anticorpi già utilizzati in altri Paesi e che c'è la possibilità di un decreto d'urgenza, che ha sfruttato anche la Germania, in deroga alla validazione ...

Sul tavolo il programma di distribuzione a partire dall'8 febbraio dopo i ritardi annunciati dalle case farmaceutica.

Il nazionalismo dei vaccini per il Covid-19 affossano i Paesi più poveri

Industrie farmaceutice e Stati devono prendere atto che la distribuzione dei vaccini non sta affatto avvenendo sulla base di criteri medici, è putroppo il PIL a decidere chi può essere vaccinato e chi ...

