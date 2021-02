Coronavirus: Gb, vaccino somministrato a 9,2 milioni di persone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Londra, 1 feb. (Adnkronos/Dpa) – Sono state vaccinate fino a ora contro il Coronavirus in Gran Bretagna più di 9,2 milioni di persone, quasi 500mila delle quali hanno ricevuto entrambe le dosi, ha reso noto il ministro della Sanità, Matt Hancock dopo che nel fine settimana il vaccino è stato somministrato a 900mila persone. Londra ha ordinato altre 40 milioni di dosi dalla società francese Valneva che ha anticipato un vaccino entro il 2022. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Londra, 1 feb. (Adnkronos/Dpa) – Sono state vaccinate fino a ora contro ilin Gran Bretagna più di 9,2di, quasi 500mila delle quali hanno ricevuto entrambe le dosi, ha reso noto il ministro della Sanità, Matt Hancock dopo che nel fine settimana ilè statoa 900mila. Londra ha ordinato altre 40di dosi dalla società francese Valneva che ha anticipato unentro il 2022. L'articolo CalcioWeb.

