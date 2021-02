Coronavirus | consulenti lavoro | accolta richiesta su moratoria termini decadenziali cig

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Labitalia) - "Si va verso lo slittamento al prossimo 31 marzo del termine per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all'emergenza Covid-19 e per la presentazione dei modelli SR41 necessari al pagamento e al saldo degli stessi, in scadenza al 1° marzo 2021. Ladi introdurre unageneralizzata, avanzata mesi fa dal Consiglio nazionale dell'ordine deidelper individuare un unico periodo di copertura che potesse risolvere l'incertezza normativa creatasi con i numerosi decreti susseguitisi in questi mesi, trova spazio nell'emendamento AC2845 presentato da tutte le forze politiche al decreto legge 183/2020, cosiddetto Milleproroghe, attualmente in discussione presso la I commissione della Camera dei deputati per la conversione in ...