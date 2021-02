Coronavirus | bollettino quotidiano | in Sicilia 766 nuovi casi | 30 morti

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 766 ipositivi al Covid in, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%. La regione è al quarto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le vittime sono 30 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.508. Gli attualmente positivi sono 42.202, con un

sole24ore : #Coronavirus, l'ultimo #bollettino della pandemia ha registrato 11.252 nuovi casi e 237 vittime. Tasso di positivit… - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccini: oggi prenotazioni per over 80. DIRETTA - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 01 febbraio: 7.925 i nuovi positivi, 329 i decessi - puntomagazine : Pubblicato il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla di… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 1° febbraio 2021: 766 nuovi casi, la situazione a Palermo -

Le Regioni che comunicano il maggior numero di test positivi alnelle 24 ore sono Lombardia 1.093, Emilia Romagna 1.051, Campania 994.covid19 regione calabria...terrorismo"? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul... 7.800 (229) (+3) Veneto: 312.695 (33.820) (+510) I dati in Piemonte: in Piemonte 514 ...Sono 766 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%. La regione è al quarto posto per contagio in Italia, ...Secondo il bollettino di oggi, 1 febbraio, sull'emergenza covid in Italia, i nuovi casi sono 7.925 e il tasso di positività è del 5,6%.