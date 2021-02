**Coronavirus: Bertolaso sarà coordinatore campagna vaccinale Lombardia** (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Guido Bertolaso sarà il coordinatore della campagna vaccinale ‘di massa’ in Lombardia, quella che dovrebbe partire da marzo. Bertolaso è già a Milano, ha incontrato i vertici della Regione Lombardia e domani, si apprende, dovrebbe esserci una conferenza stampa a metà giornata per annunciare tutto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Guidoildella‘di massa’ in Lombardia, quella che dovrebbe partire da marzo.è già a Milano, ha incontrato i vertici della Regione Lombardia e domani, si apprende, dovrebbe esserci una conferenza stampa a metà giornata per annunciare tutto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

