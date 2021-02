Coronavirus a Monteforte Irpino | il punto della situazione

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Monteforte

in Campania: ecco i positivi di oggi, 1° febbraio 2021 1 febbraio 2021 Report vaccini ... - 2, residenti nel comune di Manocalzati; - 6, residenti nel comune diIrpino; - 1, ...a Vallata: il punto della situazione 1 febbraio 2021a Montefalcione: il punto della situazione 1 febbraio 2021Irpino. Ecco l'ultimo aggiornamento fornito dall'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica nel comune irpino.L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 780 tamponi effettuati, sono risultate positive al Covid-19, 60 persone residenti in Irpinia. Nessun nuovo caso ad Avellino, dopo i 7 registrati ieri. Sono ...Coronavirus in Irpinia: 60 casi (148 in 3 giorni), di cui 11 a Vallata e 6 ad Ariano e Monteforte. In Campania: 994 casi e 8 morti. Le tabelle ...