Coronavirus | 7 925 nuovi casi e 329 decessi in 24 ore

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.925 idiin Italia (ieri 11.252) a fronte di 142.419 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 5,56%. Isono stati 329, e portano il totale da inizio pandemia a 88.845. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.I guariti sono 13.975 e gli attuali positivi scendono a 447.589 (6.379 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 20.260, 164 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.252 ricoverati (+37unità) con 145ingressi. In isolamento domiciliare sono 425.077 persone. La regione con il maggior numero di positivi è sempre la Lombardia (1.093), seguita da Emilia-Romagna (1.051) e Campania (994).(ITALPRESS).

