Corona virus: Italia, 447589 attualmente positivi a test (-6379 in un giorno) con 88845 decessi (329) e 2024523 guariti (13975). Totale di 2560957 casi (7925) Dati della protezione civile: effettuati 142419 tamponi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 447589 attualmente positivi a test (-6379 in un giorno) con 88845 decessi (329) e 2024523 guariti (13975). Totale di 2560957 casi (7925) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 142419 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(329) e).di) proviene da Noi Notizie..

il_verabulum : #Bastacoprifuoco 'Caro Cividiota' se ti caghi sotto per il Corona Virus, chiuditi in casa e butta la chiave e non u… - il_verabulum : #Bastacoprifuoco 'Caro Cividiota' se ti caghi sotto per il Corona Virus, chiuditi in cas, butta la chiave e non usc… - romaelaluce : RT @roma_barilla: C’è il Corona Virus anche in questo social. Bloccateli tutti. - latinense : @minchiasabbri @bon1z Pare che dopo le 22 sciami di corona virus simili a pipistrelli invadano le città seminando… - bancopostismo : RT @roma_barilla: C’è il Corona Virus anche in questo social. Bloccateli tutti. -