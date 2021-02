Coppa Italia, sarà Calvarese l’arbitro di Inter-Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Designato l’arbitro di Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia In vista delle semifinali di andata della Coppa Italia in programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Juventus, in programma per martedì 2 febbraio con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese. Il fischietto di Teramo sarà assistito da Carboni e Peretti; il quarto uomo sarà Massa. Al VAR Irrati e Paganessi all’AVAR. Napoli-Atalanta affidata a Fabbri L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Designatodi, semifinale di andata diIn vista delle semifinali di andata dellain programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 2 febbraio con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalGianpaolo. Il fischietto di Teramoassistito da Carboni e Peretti; il quarto uomoMassa. Al VAR Irrati e Paganessi all’AVAR. Napoli-Atalanta affidata a Fabbri L'articolo proviene damagazine.

