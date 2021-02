Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali: Inter-Juventus a Calvarese, Napoli-Atalanta a Fabbri (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per le semifinali di andata della Coppa Italia 2020/2021. Inter-Juventus – Martedì 2 febbraio 20.45 Calvarese Carbone – Peretti IV: Massa VAR: Irrati AVARr: Paganessi Napoli-Atalanta – Mercoledì 3 febbraio 20.45 Fabbri Ranghetti – Imperiale IV: Mariani VAR: Banti AVAR: Giallatini Foto: generica web L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per ledi andata della2020/2021.– Martedì 2 febbraio 20.45Carbone – Peretti IV: Massa VAR: Irrati AVARr: Paganessi– Mercoledì 3 febbraio 20.45Ranghetti – Imperiale IV: Mariani VAR: Banti AVAR: Giallatini Foto: generica web L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

