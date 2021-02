Coppa Italia femminile, come è finita l’andata dei quarti? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Concluso il turno d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Un turno divido in due giornate che ha visto in campo ieri: Empoli Ladies, Juventus Women, Inter e Fiorentina; mentre oggi è stata la volta di Florentia San Gimignano, As Roma, Milan e Sassuolo. Tra due settimane, il 13 e il 14 febbraio, si giocherà la gara di ritorno che decreterà le quattro squadre semifinaliste. come ha giocato la Juventus in Coppa Italia? Esaltante la gara che ha posto di fronte l’Empoli Ladies e la Juventus. Allo stadio Monteboro, le padrone di casa riescono a mettere sotto le bianconere per gran parte del tempo e raggiungere un inaspettato quanto sorprendente 4-2. In campo dal primo minuto non ci sono Girelli, Cernoia, Giuliani, Hyyrynen, Sembrant che siedono in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Concluso il turno d’andata deidi finale di. Un turno divido in due giornate che ha visto in campo ieri: Empoli Ladies, Juventus Women, Inter e Fiorentina; mentre oggi è stata la volta di Florentia San Gimignano, As Roma, Milan e Sassuolo. Tra due settimane, il 13 e il 14 febbraio, si giocherà la gara di ritorno che decreterà le quattro squadre semifinaliste.ha giocato la Juventus in? Esaltante la gara che ha posto di fronte l’Empoli Ladies e la Juventus. Allo stadio Monteboro, le padrone di casa riescono a mettere sotto le bianconere per gran parte del tempo e raggiungere un inaspettato quanto sorprendente 4-2. In campo dal primo minuto non ci sono Girelli, Cernoia, Giuliani, Hyyrynen, Sembrant che siedono in ...

