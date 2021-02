Contratti flessibili e investimenti sulle competenze: le parole chiave per ripartire (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come ripensare il lavoro dopo la pandemia da Covid-19? Nell’e-book “Forza lavoro! Ripensare il lavoro al tempo della pandemia”, nato dalla collaborazione di The Adecco Group con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, è raccolta la visione di esperti di relazioni industriali, economisti, sociologi e manager sulle trasformazioni in atto nel mondo professionale. Cinque capitoli che rappresentano l’esito editoriale del ciclo di incontri “Forza Lavoro!” condotto nel 2020. E tra i trend principali è emerso con forza, ancora più che in passato, l’esigenza della flessibilità, come spiega il country manager di The Adecco Group Italia Andrea Malacrida, intervenuto nell’e-book con un video di approfondimento. «Il decreto dignità non ha aiutato», spiega Malacrida. «Ha creato una situazione di stallo e una apparente ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato nel ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come ripensare il lavoro dopo la pandemia da Covid-19? Nell’e-book “Forza lavoro! Ripensare il lavoro al tempo della pandemia”, nato dalla collaborazione di The Adecco Group con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, è raccolta la visione di esperti di relazioni industriali, economisti, sociologi e managertrasformazioni in atto nel mondo professionale. Cinque capitoli che rappresentano l’esito editoriale del ciclo di incontri “Forza Lavoro!” condotto nel 2020. E tra i trend principali è emerso con forza, ancora più che in passato, l’esigenza dellatà, come spiega il country manager di The Adecco Group Italia Andrea Malacrida, intervenuto nell’e-book con un video di approfondimento. «Il decreto dignità non ha aiutato», spiega Malacrida. «Ha creato una situazione di stallo e una apparente ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato nel ...

