«Conte non è stato eletto da nessuno». La Annunziata gela il «grillino» Travaglio (Video) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1° feb – Comunque vada a finire questa crisi di governo dall'esito assai incerto, una cosa è sicura: Giuseppe Conte avrà sempre un fido alleato, impassibile di fronte anche alla più disgustosa capriola dei pentastellati e dell'ex avvocato del popolo. Stiamo parlando, ovviamente, di Marco Travaglio, che ieri ha battibeccato con Lucia Annunziata proprio per difendere a spada tratta il premier dimissionario. Durante la puntata di ieri di Mezz'ora in più, infatti, il direttore del Fatto Quotidiano ha rischiato di avere un infarto, per poi trincerarsi nel suo autismo filo-grillino. Il motivo? La conduttrice di Rai3 aveva avuto l'impudenza di dire: «Conte non è stato eletto da nessuno».

