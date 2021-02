Conte, il Ter è la sua tomba politica. Fonti riservate: "Come ne uscirà il premier". A tavolo aperto, fuga di notizie disastrosa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se Giuseppe Conte salverà la poltrona a Palazzo Chigi, lo farà a un prezzo salatissimo. A L'aria che tira su La7 è il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana a spingersi in una profezia nerissima sul futuro dell'avvocato, e dell'esecutivo. "Partiamo da un contratto - premette la padrona di casa, Myrta Merlino -, ma in passato i contratti non hanno mai funzionato. Vito Crimi ha detto di escludere dal tavolo i punti divisivi, ma sappiamo bene che la realtà si incarica di portarli al tavolo, e il presidente del Consiglio è decisamente indebolito. I responsabili sono stati un tentativo fallito, una strategia sbagliata. E se tornerà a Palazzo Chigi Conte sarà meno forte. Un bel paradosso. "A occhio la situazione è difficilmente componibile - conferma Fontana -. Io pensavo ancora che ci sia bisogno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se Giuseppesalverà la poltrona a Palazzo Chigi, lo farà a un prezzo salatissimo. A L'aria che tira su La7 è il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana a spingersi in una profezia nerissima sul futuro dell'avvocato, e dell'esecutivo. "Partiamo da un contratto - premette la padrona di casa, Myrta Merlino -, ma in passato i contratti non hanno mai funzionato. Vito Crimi ha detto di escludere dali punti divisivi, ma sappiamo bene che la realtà si incarica di portarli al, e il presidente del Consiglio è decisamente indebolito. I responsabili sono stati un tentativo fallito, una strategia sbagliata. E se tornerà a Palazzo Chigisarà meno forte. Un bel paradosso. "A occhio la situazione è difficilmente componibile - conferma Fontana -. Io pensavo ancora che ci sia bisogno di ...

