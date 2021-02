Contagi covid in calo ma gli esperti frenano: hanno riaperto le scuole e c’è la zona gialla, i dati possono peggiorare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il calo dei Contagi covid potrebbe essere vanificato dalla zona gialla e dalla riapertura delle scuole: secondo gli esperti, fra poche settimane i nuovi casi torneranno a salire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildeipotrebbe essere vanificato dallae dalla riapertura delle: secondo gli, fra poche settimane i nuovi casi torneranno a salire. L'articolo .

