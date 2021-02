Consultazioni, al via il tavolo di maggioranza convocato da Fico | Toti: 'Da Berlusconi ottimo progetto, ma forse è tardi' (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' iniziata a Montecitorio la riunione del tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, nell'ambito delle Consultazioni, per scrivere il contratto di governo. Presenti all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' iniziata a Montecitorio la riunione deldi lavorodal presidente della Camera Roberto, nell'ambito delle, per scrivere il contratto di governo. Presenti all'...

fisco24_info : Consultazioni, al via il tavolo di lavoro convocato da Fico: Il presidente della Camera entro martedì tornerà al Qu… - Noovyis : (Consultazioni di Fico, diretta – Al via il tavolo sul programma: partecipano in 15, presenti tutti i partiti di ma… - Corriere : Governo, via al maxi tavolo tra i partiti di maggioranza convocato da Fico Consultazioni in diretta - f4f62 : RT @vitalbaa: Chi, tra i motivi della crisi, ha citato l’eccessivo potere esercitato da Conte con Dpcm, nelle consultazioni ha posto come c… - AvioEdizioni : RT @vitalbaa: Chi, tra i motivi della crisi, ha citato l’eccessivo potere esercitato da Conte con Dpcm, nelle consultazioni ha posto come c… -