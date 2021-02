Consultazione pubblica per aggiornamento piano LCN digitale terrestre (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Autorità Garante per le Comunicazioni avvia una Consultazione pubblica della durata di 30 giorni, volta ad acquisire osservazioni ed elementi d’informazione, da parte dei soggetti interessati, in merito alla proposta di provvedimento relativo all’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre (LCN) e relative modalità di attribuzione dei numeri. Leggi su digital-news (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Autorità Garante per le Comunicazioni avvia unadella durata di 30 giorni, volta ad acquisire osservazioni ed elementi d’informazione, da parte dei soggetti interessati, in merito alla proposta di provvedimento relativo all’deldi numerazione automatica dei canali del servizio televisivo(LCN) e relative modalità di attribuzione dei numeri.

Aless_Digitale : #DTT. Rivoluzione #LCN: con la Del. 17/21/CONS Agcom avvia consultazione pubblica su aggiornamento Piano e modalità… - EnteEic : ?? LA CONSULTAZIONE PUBBLICA ?? È in corso la fase di consultazione pubblica durante la quale i soggetti interessati… - CorecomToscana : RT @AGCOMunica: #agcom Consultazione pubblica su aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digit… - andtrap : RT @tecnogazzetta: #AGCOM avvia una consultazione pubblica per l'aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio… - tecnogazzetta : #AGCOM avvia una consultazione pubblica per l'aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del serv… -